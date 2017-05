Polícia Judiciária detém cidadão nacional a fim de ser extraditado

A Polícia Judiciária, através da Unidade de Informação de Investigação Criminal, no cumprimento de um mandado de detenção europeu, localizou e deteve no concelho de Santarém, um homem de 23 anos de idade com vista à sua extradição para França, por estar indiciado pela prática de abuso sexual de menor de idade.

O visado será presente no Tribunal da Relação de Évora que determinará como vai aguardar os ulteriores termos do processo de extradição.