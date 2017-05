A Câmara Municipal do Funchal informa, através de comunicado, que “hoje, dia 10 de maio, serão realizados trabalhos para repor o normal funcionamento da rede de Abastecimento Pública de Água pelo que será interrompido o fornecimento de água entre as 10 horas e as 18 horas no Caminho de São Roque”.

