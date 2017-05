O Dia da Marinha 2017 volta ao Norte do país com a celebração da data da chegada de Vasco da Gama a Calecute na Índia a 20 de maio de 1498, a ser celebrada este ano na Póvoa de Varzim e em Vila do Conde, duas localidades marcadamente marítimas e com grande devoção ao mar.

Este ano a Marinha celebra também os 700 anos do diploma régio em que D. Dinis outorgou o título de Almirante a Manuel Pessanha, a 1 de fevereiro de 1317. O contrato fixado pelo diploma régio evocado determinou a organização, de forma permanente, da Armada portuguesa, sendo o documento decisivo para o almirante Manuel Pessanha liderar o processo que tornou o país numa potência naval relevante.

Serão várias as atividades de interesse para o público que irão decorrer de 13 a 21 de maio. Dos vários pontos de interesse há a destacar exposições temáticas, desafio fotográfico, concertos da Banda da Armada, navios abertos a visitas, cerimónia militar com uma grande interação com a comunidade local, entre outras atividades a divulgar em breve.