Para assinalar o Dia da Assembleia, o salão nobre acolhe, no próximo dia 04 de dezembro, um concerto comemorativo com a atuação da Orquestra e Combos de Jazz do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira.

Este concerto na Assembleia Legislativa da Madeira, com início às 21 horas, é de entrada livre.