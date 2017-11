Shares

Decorreu hoje, dia 29 de novembro, mais uma iniciativa no âmbito da XXIII Semana Cultural da Ilha, iniciando-se com a sessão de cinema, José do Telhado com Virgílio Teixeira e Adelina Campos, um filme de Armando Miranda – 1917/2017 (85 min – 1945), logo após realizou-se a visita às exposições. No painel das mensagens regista-se mensagens que valorizam a Semana Cultural da Ilha.

Para amanhã, dia 30 de novembro, o programado será o seguinte:

Visita guiada às exposições para Escolas/Associações/Casas do Povo. 19h30 Debate: “Dinâmicas Culturais das Casas do Povo do Concelho de Santana”.

Convidados: Rui Moisés – Arco S. Jorge, Raúl Duarte – Faial, Elsa Marques – Ilha, Regina Leme – Santana, Osvaldo Freitas – São Jorge, Gonçalo Jardim – São Roque do Faial.

Comentador/Moderador: Carla Fernandes – Chefe de Divisão de Dinamização Rural.

As exposições patentes na Casa do povo da Ilha, ficam disponíveis para visita ao longo da semana.