A ACIF-CCIM promove o Workshop “Inovação e renovação de zonas comerciais e turísticas” que terá lugar esta quinta-feira, 30 de novembro, pelas 15h00, no Castanheiro Boutique Hotel, Rua do Castanheiro n.º 31.

Programa

14h40 Receção dos participantes

15h00 Sessão de Abertura

Cristina Pedra Costa, Presidente da Direção da ACIF-CCIM, Luis Gutiérrez Valido, Chefe do Serviço Técnico de Turismo do Cabildo Insular de Tenerife.

Apresentação do projeto Innovatur – como e porque participar?

15h20 IFRRU 2020 – Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas

Jorge Faria, Presidente do Conselho Diretivo do IDERAM

15h35 A importância da reabilitação urbana para o desenvolvimento turístico das cidades

O caso da Cidade do Porto

Álvaro Santos Consultor, Docente Universitário e ex-Presidente Executivo do Conselho de Administração da Porto Vivo – Sociedade de Reabilitação Urbana Portuense

15h55 O caso da cidade de Puerto de la Cruz, Tenerife

Luis Falcón, consultor em turismo, especialista em zonas turísticas degradadas

16h10 Hotelaria – Um caso recente de requalificação

João Paulo Gomes – Castanheiro Boutique Hotel

16h25 Programa de Revitalização do Comércio do Funchal e qualificação do espaço urbano

Raquel Brazão, Diretora do Departamento de Economia e Cultura da CMF

16h40 Debate

17h00 Encerramento