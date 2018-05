Mensagem de pesar pelo falecimento do juiz desembargador Ferreira Neto

Shares

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Tranquada Gomes, lamenta o falecimento do juiz desembargador António Ferreira Neto, natural da Freguesia da Fajã da Ovelha, Calheta. « Ferreira Neto, para além do desempenho da função de magistrado judicial nos tribunais da Região e no Tribunal da Relação de Évora, onde se jubilou como juiz desembargador, teve igualmente papel relevante nas áreas sociais, quer como dirigente da Santa Casa da Misericórdia da Calheta quer como alto comissário nacional para os refugiados.

O seu prestígio junto da comunidade judicial da nossa Região foi recentemente reconhecido com a atribuição do seu nome a uma das salas de audiências do Tribunal da Comarca da Madeira.

À família enlutada, o Presidente da Assembleia Legislativa expressa as suas sentidas condolências».