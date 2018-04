Shares

O Salão Nobre do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, acolherá no próximo dia 9 de abril (segunda-feira), pelas 19h00, um Recital de Tuba e Piano, aberto a toda a comunidade educativa e público em geral, com um programa no qual se incluem obras dos compositores: James N. Meador, Telmo Marques, Elizabeth Raum, Robert Schumann, Johann Sebastian Bach e Andy Emler.

A iniciativa deste recital partiu do ex-aluno do Conservatório, atualmente a estudar na Escola Superior de Música de Lisboa, Miguel Canada e contará com a colaboração da docente do Conservatório, Aniko Harangi, como pianista acompanhadora e com a colaboração de Fabien Filipe, que foi seu professor do Curso Profissional de Instrumentista em 2010, no Conservatório. Relembre-se que o músico Miguel Canada fez recentemente uma campanha de Crowdfunding para a aquisição de uma Tuba e este evento é uma forma de reconhecimento do apoio recebido.Miguel Canada, natural de Machico, tem já um currículo promissor na área da música. Participou cinco anos consecutivos (2012-2016), no Estágio de Orquestra OJ.COM (Orquestra que junta os melhores alunos dos Conservatórios Oficiais Portugueses), que decorreu nas cidades de Aveiro, Braga, Lisboa, Açores e Porto.

Nesse mesmo ano participou no Concurso Fórum Internacional de Interpretação Musical e de Pedagogia, onde obteve o 1.° lugar nas categorias de instrumentista de sopro a solo e música de câmara (Quarteto de Tubas e Quinteto de Metais). Em 2015 participou no Concurso Fórum Internacional de Interpretação Musical e de Pedagogia, onde obteve o 1.° lugar na categoria de instrumentista de sopro, a solo.

Nesse mesmo ano participou também na X edição do Concurso Internacional de Instrumentos de Sopro “Terras de La Salette”, onde obteve o 1.° lugar. Finalizou o Curso Profissional de Instrumentista no Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, terminando com nota máxima (20 valores) no recital final. Em 2017 participou na XII edição do Concurso Internacional de Instrumentos de Sopro “Terras de La Salette”, onde obteve o 2.° lugar.

Recentemente alcançou o 1.° Prémio no Concurso Prémio Jovens Músicos, promovido pela Antena 2 na categoria de Tuba em instrumentista solista, tendo a oportunidade de tocar a solo com a Orquestra Gulbenkian em Lisboa. A entrada é livre.