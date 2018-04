Aeroportos celebram o dia do sorriso

Shares

Para a VINCI Airports e para a ANA Aeroportos de Portugal, um aeroporto não é apenas uma infraestrutura, sendo também um espaço de vivência e de intercâmbios. Por esta razão, no quadro da sua política de acolhimento, de fidelização e de serviços oferecidos aos passageiros, os 36 aeroportos da rede VINCI Airports, em 7 países, planeiam um evento especial, designado “smiling day”, que decorrerá amanhã, sexta-feira, 6 de Abril.

Neste evento, os colaboradores destes aeroportos, de todas as classes profissionais indistintamente, serão mobilizados para serviço aos passageiros.

O objetivo desta jornada “smiling day” é de lhes oferecer um momento de descontração e de convívio, bem como uma experiência única duma infraestrutura aeroportuária.

Em Portugal, durante esta iniciativa, os trabalhadores da ANA Aeroportos de Portugal, em todos os aeroportos da rede, usando um colete azul para serem facilmente identificados, estarão à disposição dos passageiros para lhes prestar informações e para lhes oferecer refrescos e bolinhos. Sempre com um sorriso!

Esta atividade enquadra-se no âmbito da política da VINCI Airports e da ANA Aeroportos de Portugal que visa conferir elevados níveis à qualidade do serviço e à consideração prestada aos seus clientes. O evento Smiling Day foi iniciado pelo aeroporto de Nantes e desde 2012 estendido a toda a rede de aeroportos VINCI. Recordamos que em 2017, 1.280 funcionários da VINCI Airports receberam quase 250.000 passageiros, com a chegada de 1.850 voos. A edição de 2018 traz um conceito interativo, conectando ao vivo 13 dos 36 aeroportos da rede VINCI Airports.