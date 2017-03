Aeroportos celebram o Dia do Sorriso

Será celebrado, nesta sexta-feira, dia 31, o “Dia do Sorriso” nos 35 aeroportos da rede VINCI Airports, em 6 países. Entre as 10 e as 17 horas, os passageiros serão acolhidos por voluntários oriundos indistintamente das diferentes entidades presentes nos diversos aeroportos. Os elementos das equipas, para além de receberem os passageiros com um sorriso, irão proporcionar-lhes um momento de convívio no qual lhes irão oferecer os sabores típicos da doçaria da respetiva região.

Os sabores típicos incluirão: pastel de nata (Lisboa), bolachas de alfarroba e de amêndoa (Faro), biscoitos de milho e canela e de azeite (Porto), biscoitos de cerveja (São Miguel), biscoitos de orelha e júlias (Santa Maria), pão doce de massa sovada (Horta), raivinhas (Flores) e bombons de bolo de mel e de maracujá (Madeira e Porto Santo).

Nos 9 aeroportos sob gestão da ANA abrangidos por esta ação, estarão envolvidos 192 voluntários que acolherão os cerca de 118 mil passageiros que irão chegar ou partir nos 836 voos previstos para o período em que ação decorrerá.