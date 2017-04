Greve nos aeroportos nacionais de 13 a 17 de abril

Está marcada uma greve nos aeroportos nacionais. A ANA Aeroportos de Portugal informa todos os passageiros que, em virtude da greve anunciada para as empresas de Segurança, é previsível que o processamento de passageiros nos aeroportos nacionais sofra constrangimentos nos próximos dias 13 a 17 de abril.

Assim, a ANA recomenda aos passageiros que viagem nos dias referidos, que procurem ou aguardem as instruções transmitidas pelas suas companhias aéreas, deslocando-se para os aeroportos de acordo com aquele contexto. “Sugere-se igualmente que os passageiros procedam ao despacho de bagagem no check-in, para reduzir o número de peças a rastrear no controlo de bagagem de mão”.