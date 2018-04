Nas bancas a edição 958 do Tribuna da Madeira

Shares

Mobilidade com avanços e recuos

Miguel Albuquerque diz que a Madeira não aceita quaisquer possibilidades de existirem limitações em termos de viagens, horários ou de plafond financeiro. O Governo Regional viu-se obrigado esta semana a esclarecer declarações de Pedro Calado sobre o subsídio social de mobilidade. O tema continua a gerar polémica.

Jorge Carvalho “chamado” à Assembleia

Secretário vai ser ouvido sobre o descongelamento da carreira docente.

O Juntos pelo Povo (JPP) requereu uma Audição Parlamentar, na Assembleia Legislativa da Madeira (ALRAM), para ouvir o secretário regional da Educação, Jorge Carvalho, sobre a contagem integral do tempo de serviço dos docentes a exercer funções na Região Autónoma da Madeira (RAM)

“O Funchal é também essencial para o turismo”

Paulo Cafôfo realça que a introdução da taxa turística não afetará a vinda de turistas para a Madeira, nem para o Concelho do Funchal.

Marmeleiros recuperado “por fora e por dentro”

Governo da Madeira promete avançar com as obras do Hospital. Exteriores deverão estar concluídos em janeiro de 2019.

Madeira “sem espaço digno” para promoção da banda desenhada

Martinho Duarte Abreu, ilustrador de banda desenhada.

Aos cinco anos de idade começou a folhear bandas desenhadas e foi aí que surgiu o “bichinho” para desenhar e que se mantém até hoje. Neste momento este artista madeirense está desenhando as histórias da mini-série “Herokiller”. Martinho Duarte Abreu tem como objetivos trabalhar por muito tempo com a Marvel e DC, mas também ambiciona trabalhar com editoras europeias.

“Quais foram os prejuízos provocados pelo mau tempo no Porto Santo?”

A questão foi lançada por José António Castro, do Movimento Mais Porto Santo, indignado por ainda não ter sido apresentado, pela autarquia, o levantamento sobre os prejuízos provocados pelo temporal recente.

As pessoas “estão mais atentas” à Saúde

No âmbito do Dia Mundial da Saúde, a Naturopata Rita Rebotim afirma que há ainda muitos jovens que são “resistentes à mudança”.

Obras suspensas no Bom Jesus

Autarquia do Funchal solicitou parecer à SRTC para obter “orientação” perante os possíveis achados arqueológicos.

Sofia Areal expõe no museu das MUDAS

A artista Sofia Areal apresenta a exposição “De mim para mim — uma coleção privada” com obras criadas nos últimos 15 anos, entre pintura e desenho. Neste mostra, a artista exibe um percurso que vai desde 2003 até à atualidade.

«Burnout» afecta todos nos hospitais

A síndrome de burnout afecta todos os profissionais que trabalham em hospitais, independentemente da função que desempenham.

CMF vacinou mais de mil animais domésticos

A Câmara Municipal do Funchal vacinou, até Março, 1168 animais domésticos no âmbito da segunda campanha municipal gratuita de vacinação antirrábica e de identificação electrónica para cães com mais de três meses de idade. A primeira campanha teve lugar no Verão de 2017.