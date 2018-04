Torneio ‘Dr.Why’ com “balanço positivo” da participação de madeirenses

Shares

Decorreu, em Portimão, no passado dia 24 de março o Torneio Nacional de Dr.Why organizado pela Dr.Why Portugal. A comitiva Madeirense contou com 9 equipas num total de 63 pessoas.

Durante a “Ronda dos Campeões”, com 60 perguntas, 94 equipas de todo o país disputaram o título de Campeão Nacional Dr.Why. O terceiro lugar da edição anterior elevava a fasquia para as equipas representantes deste ano que, ainda assim, conseguiram colocar-se entre as melhores vinte de 2018.

A equipa “Bonnie & Clyde” terminou em décimo lugar, em décimo primeiro a equipa “Cromos-RAM” e em décimo oitavo os “Go-Tcha”.

O título foi revalidado pelos “Manos Castro”, de Setúbal, que se tornam assim nos primeiros Bicampeões da história desta competição.

O representante Dr.Why Madeira agradeceu a todas as entidades, marcas e empresas com quem estabeleceram parcerias de forma a apoiar a deslocação das equipas madeirenses a este tipo de eventos.

A Dr.Why Madeira está já a contactar alguns parceiros no sentido de preparar um torneio regional, com início previsto para o mês de maio, no qual se estima a participação de mais de 40 equipas madeirenses.