“F.M.I.-RAM” vence primeiro torneio regional de Dr. Why

Terminou no passado dia 1 de fevereiro o primeiro torneio regional de Dr.Why organizado pela Dr.Why Madeira. Durante o mês de janeiro jogaram-se 12 rondas em 6 bares diferentes do Funchal, da Calheta, da Camacha e Santo António da Serra.

A equipa “F.M.I.-RAM” terminou em primeiro lugar, seguida dos Nabos e dos Amici, que terminaram na segunda e terceira posição, respetivamente. Os vencedores ganharam viagens gratuitas, entre Funchal e Lisboa, para representar a Madeira na mais importante prova nacional de Dr. Why.

Quatro equipas madeirenses representam a região, no próximo dia 18 de fevereiro, na mais importante prova nacional de cultura geral. No dia 18 de fevereiro, a equipa vencedora e outras três equipas, vão representar a ilha da Madeira na Noite dos Campeões 2017, uma espécie de campeonato nacional de Dr. Why. A edição deste ano acontece em Santarém e irá reunir cerca de 80 equipas de todo o país.