Nas bancas a edição 1134 do Tribuna da Madeira

É uma situação recorrente na praia dos Reis Magos que, na quarta-feira, foi levada aos extremos do normal combate político em vésperas de eleições. A Câmara Municipal de Santa Cruz, presidida por Filipe Sousa, colocou a possibilidade da candidatura autárquica de Brício Araújo estar ‘ligada’ a alegados atentados ambientais.

Investir nas atividades de mar e desportos náuticos como atrativo turístico

Foi à margem da cerimónia de entrega de prémios aos melhores classificados da primeira etapa, entre dois portos franceses (Marselha e Lorient) e a região, da 10ª edição da Regata Transquadra, que o Presidente do Governo Regional da Madeira anunciou que a Madeira vai continuar a investir nas atividades de mar e nos desportos náuticos, «como mais um atrativo turístico».

Jardim: a ‘sombra’ de Calado

Não é a primeira vez que o ex-líder madeirense tem marcado presença nas iniciativas de Pedro Calado, candidato à Câmara Municipal do Funchal pela Coligação PSD/CDS. Alberto João Jardim acompanhou, na passada terça-feira, o candidato numa ação de campanha na freguesia de São Martinho e aproveitou a ocasião para apelar ao voto nestas eleições autárquicas.

Mais “transparência” com Urbanismo.Online

No novo software do Urbanismo, particulares e privados podem submeter os seus pedidos e todos os elementos indispensáveis à instrução do mesmo. Para além do serviço online, existe também um gabinete de apoio presencial. Miguel Silva Gouveia pretende com esta nova plataforma contribuir para a melhoria da capacidade de resposta dos serviços municipais.

PSP/M com «credibilidade imaculada»

José Manuel Rodrigues também deixa elogios ao desempenho das forças policiais, sublinhando «que se temos níveis de criminalidade baixos na Madeira, e somos uma terra segura para quem aqui reside ou nos visita, isso deve-se em grande parte à atuação decisiva da Polícia de Segurança Pública».

“É essencial que acabe esta tensão entre a República e a Região”

Paulo Cafôfo conta com o compromisso do PS nacional em matérias fundamentais para o desenvolvimento da Região.

“Não vamos permitir a instalação de jaulas”

A afirmação é de Célia Pessegueiro, enquanto o PS governar os destinos da edilidade.

Rendimento aos viticultores “está garantido”

O Secretário Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural visitou alguns postos de receção de uvas em Câmara de Lobos e São Vicente, para um ponto da situação da vindima deste ano, que arrancou oficialmente ontem.

Transporte não urgente de doentes feito pelos taxistas

Decorreu, no passado dia 31, nas instalações do SESARAM a reunião de monitorização do transporte não urgente de doentes em táxis entre o SESARAM e os representantes das Associações de táxis da RAM, AITRAM, ASAT e TAXISRAM.

Bombeiros em Simulacro de resgate

Realizou-se um simulacro de resgate e salvamento de passageiros no Teleférico do Bacelo, nos Canhas. Este simulacro esteve a cargo da Associação Humanitária de Bombeiros da Ribeira Brava e Ponta do Sol, através da equipa de Socorro e Resgate em Montanha, na valência de salvamento em grande ângulo/ambiente teleféricos. O objetivo deste simulacro foi testar a capacidade, rapidez e meios disponíveis perante uma situação de resgate e salvamento de passageiros durante a utilização do Teleférico do Bacelo.

