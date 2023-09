Nas bancas a edição 1241 do Tribuna da Madeira

JPP “vai ser sempre o alvo a abater”

Élvio Sousa diz que Miguel Albuquerque anda completamente desfasado da realidade. O Juntos pelo Povo (JPP) assume-se como o partido que “melhor fiscalizou” o Governo Regional e Élvio Sousa, o líder parlamentar na Assembleia Legislativa da Madeira, diz que a forma como têm pautado o trabalho parlamentar é a “melhor prova”. O cabeça-de-lista às Eleições Regionais insurge-se contra um executivo que “prometeu e não cumpriu” e considera que quem ganhou com a coligação governamental “foram as clientelas ligadas ao CDS e ao PSD”. “Nós, ao contrário deles, defendemos os interesses económicos e sociais de toda a população”, afirma.

‘Limpeza Costeira’ recolheu 120kg de lixo

No passado sábado, dia 16 de setembro, 27 voluntários associaram-se ao município do Porto Santo na celebração do Dia Internacional da Limpeza Costeira. A atividade decorreu na Ribeira do Tanque, na zona mais próxima do centro da cidade, e permitiu recolher cerca de 120kg de lixo.

“Não deixaremos essa mentira passar”

PS acusa PSD de recorrer às “mesmas artimanhas e truques de sempre”. Sérgio Gonçalves tem aproveitado os últimos dias de campanha para denunciar o “clima de medo” incutido nos madeirenses em vésperas das eleições. PSD e Governo Regional são acusados de recorrerem a “artimanhas” e “truques”, mas o socialista disse estar convicto de que “os madeirenses já não se deixam enganar”.

“Recuso-me a governar se não tiver maioria”

Miguel Albuquerque tem tido uma agenda cheia, tendo vivido estes últimos dias numa azáfama entre muitas inaugurações em altura de campanha eleitoral. Atitude que motivou queixas à Comissão Nacional de Eleições sobre a actuação do presidente do Governo regional da Madeira, e candidato a estas eleições de domingo. Mas Albuquerque não perdeu a sua ‘boa disposição’ e eis que surge, esta semana, com um kit para evitar mais queixas à CNE.

Eleitores devem deslocar-se “por meios autónomos”

O «Transporte Especial de Eleitores Organizado por Entidades Públicas» indica que apenas em “situações excepcionais” podem ser organizados “transportes públicos” para “assegurar o acesso dos eleitores às assembleias e secções de voto”. A Comissão Nacional de Eleições já remeteu para o Ministério Público (MP) 34 processos resultantes de 75 queixas apresentadas no âmbito das Eleições Regionais.

“É fundamental valorizar os bombeiros da Região”

A presidente do Município da Ponta do Sol, Célia Pessegueiro, falou, nesta terça-feira, sobre a importância de deter um corpo de bombeiros vivo e coeso em que os seus elementos são justamente distinguidos e promovidos, vincando que “é fundamental valorizar os bombeiros da Região”. Declarações na cerimónia de promoções e de compromisso de honra dos novos bombeiros da Associação Humanitária de Bombeiros da Ribeira Brava e Ponta do Sol.

