Nas bancas a edição 1344 do Tribuna da Madeira

Há o risco de os preços aumentarem

O presidente da ACIF, António Jardim Fernandes, afirma que os atrasos e roturas de stock existentes são problemas para os quais “é preciso encontrar uma solução urgente”. Nesse sentido, pediu ao Secretário da Economia, José Manuel Rodrigues, que seja “autorizada a atracação de navios de maior calado” no porto do Caniçal.

Foi realçado que os empresários esperam uma decisão breve.

‘Fumo branco’ nos transportes públicos rodoviários

O Sindicato Nacional dos Motoristas e Outros Trabalhadores “aceitou flexibilizar as exigências negociais” que estiveram na origem de várias greves, segundo o Governo Regional porque reconheceu a “posição” do Conselho de Administração da empresa Horários do Funchal “nos termos previamente acordados” com o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários e Atividades Metalúrgicas da Região Autónoma da Madeira. O processo arrastou-se ao longo de meses, com muitas acusações ao Executivo madeirense.

Rui Marques “de consciência tranquila”

Albuquerque diz que levar ex-autarca a julgamento é “uma jogada política” que “nada tem a ver com justiça”. Rui Marques vai recorrer da decisão judicial que decidiu levá-lo a julgamento num processo relacionado com alegadas irregularidades verificadas em obras enquanto liderava a autarquia pontassolense. A juíza de Instrução Criminal do Tribunal do Funchal considera que os arguidos “atuaram de modo livre, deliberado e consciente, decidindo favoravelmente procedimentos ou concedendo autorizações, conscientes da desconformidade da sua conduta com as normas urbanísticas”. Miguel Albuquerque diz estar agora em causa “uma jogada política” que “nada tem a ver com justiça”. Em Julho de 2019, confrontado com o envio das irregularidades para o Ministério Público, o atual cabeça-de-lista do PSD/CDS às autárquicas disse que “voltava a fazer o mesmo”.

“Últimas notícias de Bruxelas são muito preocupantes”

Madeira e Canárias preocupadas com o fim do POSEI para as RUP. Os governos da Madeira e de Canárias estiveram reunidos e expressaram a sua preocupação pelo futuro da Política Agrícola Comum (PAC) e pela gestão do envelope financeiro das ajudas europeias ao setor primário das Regiões Ultraperiféricas.

“É um dos maiores escândalos de corrupção”

Francisco Gomes expõe alegado escândalo de lavagem de dinheiro paquistanês. O deputado Francisco Gomes denuncia que Portugal está a ser utilizado por milhares de burocratas paquistaneses para lavar milhões de euros obtidos através de corrupção e atividades ilícitas. Segundo o parlamentar, estas operações passam pela aquisição de propriedades no país, não apenas para investir dinheiro de origem criminosa, mas também para obter nacionalidade portuguesa, permitindo, se necessário, uma fuga a acusações e processos judiciais que possam enfrentar no Paquistão.

Descarga de esgotos “persiste” no Gorgulho

A denúncia é feita pelo PTP que aponta tratar-se de uma situação que ocorre há mais de 20 anos. O PTP-Madeira denuncia que há mais de 20 anos que ocorrem descargas de esgotos na praia do Gorgulho. A candidatura do PTP ao Funchal exigiu, nesta terça-feira, esclarecimentos à Câmara do Funchal sobre o problema “persistente” de descarga de esgotos na praia do Gorgulho.

Madeira ‘recusa’ seguir bom exemplo do País

Proposta para alterar legislação sobre enquadramento orçamental foi chumbada pela maioria. A proposta do PS-M para que sejam estabelecidos prazos para apresentação da Conta da Região, seguindo “o regime em vigor a nível nacional”, foi chumbada quarta-feira pela maioria PSD/CDS na Assembleia Legislativa da Madeira. “Boas organizações prestam contas a tempo e horas, seguem os procedimentos conforme eles devem ser seguidos e como estão estipulados pela lei”, assinalou o socialista Gonçalo Leite Velho após uma reunião recente com a Secção Regional do Tribunal de Contas.

Palestra sobre “Adaptação, Inovação e Criatividade”

No âmbito das comemorações dos 100 anos do movimento rotário em Portugal (1926-2026), assinaladas igualmente pelo Centenário do Rotary Clube de Lisboa, o Rotary Clube do Funchal (RCF) promoveu um Jantar-Palestra subordinado ao tema: “Adaptação, Inovação e Criatividade”, abordado pelo Dr. Carlos Soares Lopes, CEO da StartUp Madeira.