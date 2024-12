Nas bancas a edição 1306 do Tribuna da Madeira

“Não há qualquer condição para outra solução”

Partidos foram ao Palácio de São Lourenço pedir urgência no regresso às urnas. Ireneu Barreto, o representante da República para a Madeira, recebeu ontem (quinta-feira), em audiência, os partidos com representação parlamentar na Assembleia Legislativa da Madeira (ALM). A ida ao Palácio de São Lourenço foi marcada na sequência da aprovação da Moção de Censura que ditou a queda do Governo Regional (GR). À saída, Miguel Albuquerque e Paulo Cafôfo, presidentes do PSD-M e PS-M, respectivamente, pediram a marcação de eleições pelo Presidente da República no mais curto espaço de tempo “possível”.

“Grito em nome de todos os madeirenses”

Miguel Albuquerque é o primeiro presidente de um executivo na Região Autónoma da Madeira a ser ‘derrubado’ por uma Moção de Censura ao Governo Regional. Miguel Albuquerque é o primeiro presidente de um executivo na Região Autónoma da Madeira a ser ‘derrubado’ por uma Moção de Censura ao Governo Regional. O Chega, que apresentou a Moção na Assembleia Legislativa, diz que “a única forma” de Albuquerque voltar a ser aceite para governar “é se for legitimado pelos madeirenses com uma maioria absoluta”. O presidente do Governo e do PSD-M já garantiu que vai voltar a recandidatar-se a novas eleições, o que para Paulo Cafôfo, o presidente do PS-M, é “uma forma de fuga para fugir à Justiça”.

Aumento na água é “prenda amarga” para os funchalenses

Os vereadores eleitos pela Coligação Confiança na Câmara Municipal do Funchal manifestam a sua oposição à proposta apresentada pelo executivo PSD, que visa aumentar em 3,27% os tarifários da água e da gestão de resíduos para 2025. Esta medida, aprovada em plena época natalícia, surge como uma “prenda amarga” para as famílias funchalenses, que enfrentarão uma nova perda de poder de compra no próximo ano.

“Estamos preparados para governar”

O Partido Socialista da Madeira reforça a sua determinação em devolver estabilidade e progresso à Região Autónoma da Madeira. Após a reunião com o Representante da República na Madeira, esta quinta-feira, 19 de dezembro, Paulo Cafôfo destacou a urgência de uma mudança política para resolver os problemas que se acumularam devido à má gestão do PSD. Durante esta reunião, o PS-Madeira apresentou-se como a alternativa sólida e preparada para liderar a Região, comprometendo-se a inaugurar um novo tempo de estabilidade e progresso. Apelando para a convocação de eleições antecipadas, o PS-Madeira sublinha o papel decisivo dos cidadãos madeirenses. “Nós estamos preparados para governar, preparados para ser a esperança da região e dos madeirenses. O poder está mesmo nas pessoas! É preciso dar força ao PS para garantirmos uma mudança política na região, sem revolução, mas com uma evolução.

Noite do Mercado à espera de ‘casa cheia’

Aquela que é considerada a festa mais longa desta época, conta com 53 espaços comerciais, 152 efetivos de segurança, 140 trabalhadores na limpeza urbana e muita animação.

“Foi um ano difícil e desafiante”

O Presidente da Assembleia Legislativa, José Manuel Rodrigues, deseja paz e estabilidade política em 2025. O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira espera que o próximo ano traga “mais paz, mais estabilidade política e maior responsabilidade”. Na audiência de apresentação de cumprimentos de Boas Festas do Governo Regional ao Presidente do Parlamento madeirense, José Manuel Rodrigues reconheceu que este foi “um ano particularmente difícil e desafiante”.

Gomes acusa Secretária das Pescas de “falta de vergonha”

Francisco Gomes, deputado madeirense eleito pelo CHEGA para a Assembleia da República, acusou a Secretária de Estado das Pescas de falta de vergonha na gestão do setor das pescas. A crítica vem na sequência do anúncio feito por Cláudia Monteiro Aguiar de que a quota de pesca de atum patudo para 2025 terá um aumento de 24 toneladas, um valor que o parlamentar do CHEGA considera totalmente inaceitável face ao que diz serem as enormes dificuldades dos pescadores madeirenses e açorianos, muitos dos quais. Na sua ótica, vivem na miséria e abandonados pela classe política.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online