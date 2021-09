Nas bancas a edição 1135 do Tribuna da Madeira

“O PDM está adaptado às necessidades do Funchal”

O vereador Bruno Martins, com o pelouro do urbanismo, planeamento, reabilitação urbana e mobilidade, em entrevista ao «Tribuna» faz o balanço do seu mandato. Falou sobre a Ciclovia e a obra junto ao Miradouro da Vila Guida, e afirma que o PDM “é o instrumento mais importante da gestão do território”. Bruno Martins sai no final deste mandato e vai abrir o seu atelier, regressando assim à atividade como arquiteto. Garante que sai com a convicção de “dever cumprido”.

Luísa Sobral sobe ao palco do Teatro Municipal

Uma das cantoras e compositoras mais importantes da nova geração de músicos portugueses, Luísa Sobral, sobe ao palco do Teatro Municipal Baltazar Dias, no próximo dia 17 de setembro, pelas 21 horas. Estreou-se com “The Cherry on My Cake” (2011), ao qual se seguiram “There’s A Flower In My Bedroom” (2013) – com convidados como Jamie Cullum e Mário Laginha – “Lu-Pu-I-Pi-Sa-Pa” (2014) e “Luísa” (2016). Em 2017, compôs “Amar Pelos Dois”, tema interpretado pelo seu irmão Salvador Sobral e vencedor do Festival Eurovisão da Canção. n

‘Terror’ revisitado na Travessa da Pena

Foram dezenas de participações na PSP, inúmeros apelos à intervenção da Câmara Municipal do Funchal e até uma queixa no Ministério Público. Mesmo assim, passados seis anos, José Miguel Rodrigues diz que continua “a viver um filme de terror”. A sua casa, localizada na Travessa da Pena (Funchal), continua “em perigo” devido a “obras ilegais” realizadas por um vizinho.

Limpeza Urbana “os resultados estão à vista”

Foi apresentado o Plano Municipal de Limpeza Urbana, um investimento da Autarquia do Funchal de cerca de 30 mil euros e que permitirá desenhar as políticas ambientais do Município a decorrer no espaço temporal de 2022 a 2030.

Socialista defende tratamento de resíduos em São Vicente

É uma questão de contas. A autarquia de São Vicente paga 12 mil euros por mês pelo transporte de resíduos para a Meia Serra e recebe 40 mil euros anuais pelo lixo que entrega. Helena Freitas, candidata do PS às autárquicas de 26 de Setembro, diz que é possível fazer melhor e acusa José António Garcês de “enganar” os eleitores.

“O PS e o PSD definem a liderança interna e o futuro”

O CDS arrisca a sobrevivência. A menos de um mês das eleições que irão determinar grande parte do futuro dos onze concelhos da Região, o «Tribuna da Madeira» falou com Francisco Gomes, consultor e comentador da actualidade política. No diálogo travado, que focou, de forma especial, a corrida eleitoral no Funchal, o entrevistado realçou a ideia de que as eleições terão impactos que vão mais além da realidade autárquica de cada concelho, podendo as mesmas vir a ter um impacto grande nas lideranças e no futuro dos principais partidos.

“A saúde mental ainda é um tabu”

Um ano e quase seis meses depois do início da pandemia, o «Tribuna» falou com a Psicóloga Clínica Nivalda Fernandes que traçou o ponto da situação atual, apontando que “a saúde mental dos madeirenses tende a se agravar a nível de sintomas de fragilidade psicológica”. Afirma também que os jovens estão a “desenvolver quadros de ansiedade e depressivos”. E aponta as lacunas existentes nesta área.

Empresários suíços conhecem potencialidades de investimento

21 investidores suíços estiveram de visita à Madeira. O evento, promovido pela Invest Madeira, contou com a presença do secretário regional da Economia, Rui Barreto, da diretora da Invest Madeira, Filipa Ferreira, da presidente Câmara de Comércio, Indústria e Serviços Suíça-Portugal (CCISSP), Marina Prévost-Mürier, da SDM, representada por Rafael Gomes de Oliveira e da TPMC, representada por Tânia Castro.

Calado quer ‘entendimento’ com os Welsh

Há vários anos que a zona da Praia Formosa mantém-se num ‘imbróglio’, devido à falta de entendimento entre a Câmara Municipal do Funchal e os proprietários de terrenos privados. A revisão do Plano Director Municipal terá ignorado o que estava “aprovado” e “contratualizado”. Pedro Calado, candidato pela coligação PSD/CDS, quer resolver o assunto.

