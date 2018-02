Nas bancas a edição 949 do Tribuna da Madeira

Shares

Saúde com realidade “muito preocupante”

Altas problemáticas impedem normal funcionamento dos hospitais.

Esta semana, na segunda-feira, 30 doentes tiveram de esperar por camas de internamento nas Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça até que 44 altas problemáticas foram transferidas do Hospital dos Marmeleiros para o Lar de Terceira Idade em Câmara de Lobos. Foi apenas um sedativo para o problema. Actualmente, na Madeira, há cerca de 600 doentes que permanecem nos hospitais por razões sociais e não clínicas. Isto quando a taxa de idosos na Região é de 16% e tem tendência a crescer. No ano passado, em Abril, o Instituto de Segurança Social da Madeira tinha 663 pedidos pendentes para entrada de idosos num lar público. Desses, 133 eram casos de “altas problemáticas”.

Câmara insiste em “disciplinar” esplanadas

A autarquia do Funchal realizou uma ação de sensibilização que teve como objetivo regularizar a colocação das esplanadas dos estabelecimentos de restauração e bebidas da Zona Velha. Alguns dos que não cumpriam com as regras retiraram, de imediato, as mesas e cadeiras que estavam a mais.

Falta de Veterinário deixa portosantenses apreensivos

O Movimento Mais Porto Santo remete responsabilidades ao Governo Regional. A Veterinária ao serviço na ilha adoeceu e, apesar do pedido feito com antecedência, ninguém a foi substituir.

O Movimento Mais Porto Santo remete responsabilidades ao Governo Regional e afirma que “não há o mínimo interesse ou disponibilidade para resolver este problema”.

Aventura por mar leva Vinho madeira até ao brasil

Vasco Braz, ex-presidente da Associação Náutica, partiu para uma aventura que o vai levar em travessia marítima até ao Rio de Janeiro. No barco, transporta Vinho Madeira, bordado e bolo de mel para serem apresentados ao Cônsul do Rio de Janeiro, assinalando o fim da viagem e promovendo também os produtos regionais.

CINM promovido em 16 mercados estrangeiros

O Presidente da S.D.M. interveio em conferência sobre o Brexit em Londres. No âmbito das acções promocionais do CINM, o SDM estará presente, no fim de Fevereiro, em Barcelona, no Mobile World Congress.

Requalificação do Museu de História Natural avança em 2018

Depois da apresentação oficial do projeto “Músicas nos Museus”, e já depois de terem sido confirmadas as novas acessibilidades no Museu do Açúcar e no Museu Henrique e Francisco Franco, bem como tornada pública a decisão do Executivo em implementar entradas gratuitas nos museus municipais, acaba de ser garantido o cofinanciamento comunitário para a requalificação do Museu de História Natural do Funchal, no âmbito do Programa Madeira 14-20, uma obra, como se sabe, falada por vários Executivos, desde há longos anos. A remodelação representa um investimento cofinanciado de 1,04 milhões de euros, começa em junho, e tem um prazo de execução previsto de 10 meses.

«Músicas nos Museus» com os Xarabanda

No Museu Henrique e Francisco Franco. O projeto “Músicas nos Museus”, uma aposta da Câmara Municipal do Funchal para a área cultural em 2018, teve casa cheia no Museu A Cidade do Açúcar, com lotação esgotada.

Madeira III HTEC Skills Challenge

O Instituto para a Qualificação, IP-RAM (IQ, IP-RAM) estará representado no 3.º HTEC Skills Challenge, a ter lugar entre os dias 1 e 3 de fevereiro, no Porto. Esta competição, promovida em parceria pela Haas Portugal e pela Haas Europa, tem como objetivo reunir jovens e formadores dos Centros Haas Technical Education Center (HTEC) existentes em Portugal, e dar-lhes oportunidade, não só, de competirem entre si, mas também de estimularem a autonomia e o aperfeiçoamento de métodos e de técnicas de organização do posto de trabalho para o alcance de objetivos específicos.

