Nas bancas a edição 1319 do Tribuna da Madeira

“Não vamos deixar o PSD fazer aquilo que fez até hoje”



Élvio Sousa foi um dos grandes vencedores da noite eleitoral, tendo levado o Juntos Pelo Povo a ser o segundo maior partido da Região e líder da oposição na Assembleia Legislativa Regional. O secretário-geral do JPP realçou que a Madeira precisa de estabilidade. É nesse sentido que o seu partido pretende trabalhar nesta legislatura.

Albuquerque afasta governo de “continuidade”



Presidente do PSD-M remete formação do novo executivo para depois do encontro com Irineu Barreto. Nunca houve um governo de “continuidade” sob a gestão de Miguel Albuquerque e o mesmo deverá acontecer agora, com nova remodelação no elenco que o acompanhou ao longo da última Legislatura. Desde que assumiu o cargo, a pasta da Saúde foi a área em que o presidente do Governo Regional mais fez mexidas. Há três secretários regionais arguidos em processos judiciais. Só a Economia, para já, tem rosto conhecido.

“Estamos de cabeça levantada”



Cafôfo mantém-se líder do PS-M e focado nos próximos “desafios”. Na terceira vez que se candidatou às Eleições Regionais, Paulo Cafôfo viu o PS-M perder três deputados e o estatuto de maior partido da oposição na Assembleia Legislativa da Madeira para o JPP. Acossado pela derrota ‘estrondosa’ nas urnas, o líder dos socialistas madeirenses optou por manter-se no cargo. Cafôfo está focado nos próximos desafios eleitorais e só depois das autárquicas é que vai “abrir um processo para a liderança” da estrutura partidária.

“Fazer cumprir as leis”



O Comandante da Zona Marítima da Madeira, Capitão-de-mar-e-guerra Bruno Ferreira Teles, foi recebido na Assembleia Regional. O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, recebeu, na manhã desta quarta-feira, o Comandante da Zona Marítima da Madeira. Nesta audiência de apresentação de cumprimentos, adiada devido ao processo eleitoral, o Capitão-de-mar-e-guerra Bruno Ferreira Teles reiterou ao Presidente do Parlamento madeirense “que a Marinha e a Autoridade Marítima Nacional estão na Região para servir os madeirenses e porto-santenses, exercer a autoridade do Estado no mar e fazer cumprir as leis”.

CDS/PP esteve dois meses a apresentar “acervo”



Partido discriminou na campanha eleitoral as “soluções” para as “necessidades e anseios” da população. O CDS/PP-M, liderado por José Manuel Rodrigues, o secretário regional da Economia no próximo executivo de Miguel Albuquerque, esteve durante várias semanas a apresentar uma proposta diária para “resolver um problema da Madeira e dos madeirenses”. A iniciativa prolongou-se durante dois meses, até às Eleições Regionais do passado dia 23 de Março. A redução da “carga de impostos”, a protecção de determinadas zonas “do avanço da construção” e o corte em “despesas supérfluas e obras inúteis” foram algumas das 60 medidas que fazem parte do “acervo” para a governação.

Imigração descontrolada “está a aumentar a criminalidade”



O deputado Francisco Gomes, eleito pelo CHEGA para a Assembleia da República, acredita que existe uma relação que classifica como “clara e direta” entre a política de portas abertas na imigração que tem vindo a ser seguida pelo governo da República e o aumento da criminalidade e da insegurança em Portugal. O parlamentar madeirense diz que, a seu ver, essa relação não se trata de uma simples perceção social ou de uma ideia fabricada pelo CHEGA, mas de uma situação real, a qual apenas não é ainda mais evidente porque, segundo diz, as forças de segurança e os órgãos de comunicação social receberam indicações da presidência do Conselho de Ministros para não revelar a nacionalidade e etnia dos autores de ilícitos criminais.

Expectativas para a hotelaria são «moderadamente otimistas»



Os dados referem ao desempenho sólido em 2024 que reforça expectativas moderadas da Hotelaria para 2025. A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) apresentou, nesta quarta-feira, os resultados do inquérito “Balanço 2024 & Perspetivas 2025”, realizado junto dos seus associados. Ainda que com um crescimento nos principais indicadores, os hoteleiros antecipam um novo ano de evolução moderada, pontuado pelos desafios colocados pela conjuntura internacional, pelo aumento dos custos e pela escassez de mão-de-obra.

Candidatura pelas pessoas e pelos seus direitos



Diogo Teixeira é o cabeça de lista do BE-M às legislativas nacionais. O Bloco de Esquerda Madeira apresenta Diogo Teixeira como cabeça de lista às eleições legislativas nacionais agendadas para o dia 18 de Maio. Licenciado em Línguas e Relações Empresariais, e a frequentar o mestrado em Gestão, Diogo Teixeira é um jovem madeirense que tem dedicado a sua vida à luta por justiça social. Com uma participação ativa no Bloco de Esquerda, tem sido uma voz presente na política regional e nacional. Foi candidato em duas eleições regionais, tendo ocupado o terceiro lugar na lista do Bloco de Esquerda nas últimas eleições, bem como foi candidato às eleições legislativas nacionais de 2024, reforçando o compromisso de levar a voz dos madeirenses ao Parlamento. Além disso, é um membro ativo dos Jovens do Bloco de Esquerda, um espaço de formação e intervenção política que coloca os jovens no centro das decisões.

