Nas bancas a edição 1238 do Tribuna da Madeira

Governo “goza com quem não pode comprar casa”

PSD continua a desafiar “aqueles que falam em obras inúteis”. A Coligação PSD/CDS às Eleições Legislativas Regionais não teve dúvidas em afirmar que “são as obras e as estradas em toda a Região que promovem a coesão territorial”. Sérgio Gonçalves, o presidente do PS-M, não vê grande coesão no arquipélago quando o Governo Regional “tem o descaramento de gozar com todos aqueles que, por muito que queiram, não conseguem comprar uma casa”.

Madeira com o maior aumento na avaliação bancária

A Região Autónoma da Madeira (RAM) teve o aumento mais expressivo no valor mediano de avaliação bancária na habitação, com um aumento de 3,3% em Julho, mais 20,5% que em relação ao mês homólogo do ano passado. Apesar de estarmos perante um novo recorde, o aumento de 7,6% no país em termos homólogos representa um abrandamento do valor do metro quadrado pelo sexto mês consecutivo. “O valor mediano de avaliação bancária na habitação foi 1.525 euros por metro quadrado em Julho de 2023, mais sete euros que o observado no mês precedente. Em termos homólogos, a taxa de variação fixou-se em 7,6% (7,9% em Junho)”, sinaliza o gabinete de estatísticas.

ADN contra “jogo de interesses”

Ainda não é garantido que o Chega se possa apresentar nas eleições de 24 de Setembro. O partido de André Ventura, com quem Miguel Albuquerque afastou qualquer possibilidade de “acordo” pós-eleitoral, corre o risco de ficar fora das urnas se for colocada em causa a “legitimidade” e “legalidade” da sua lista de candidatos.

Funchal apoia alimentação de 135 famílias

Vice-presidente diz que “medida inovadora” foi a mais “acertada”. Um depósito bancário de oito milhões de euros originou uma “receita municipal extraordinária” de 20,250 mil euros em juros que a Câmara Municipal do Funchal vai utilizar para atribuir 150 euros destinados à aquisição de bens alimentares de primeira necessidade por 135 famílias residentes no concelho. “Não pagar aos fornecedores para meter o dinheiro a render juros e ainda dizer que isso constitui um bom acto de gestão, é tentar passar aos funchalenses um atestado de iliteracia”, apontou a Coligação «Confiança», em Novembro do ano passado.

“Jogo do empurra” na CMF

Oposição acusa autarquia de não cumprir promessa. A Câmara Municipal do Funchal não está “a pagar imediatamente” o valor do IMT aos jovens que optaram por comprar habitação própria e permanente no concelho, como “prometeu” Cristina Pedra. A acusação é da coligação «Confiança», que aponta para o facto de o Regulamento aprovado não estar a ser cumprido e haver uma dezena de jovens “à espera de receber mais de 25 mil euros”. A autarquia rebate as acusações e acusa os vereadores da oposição de “aproveitamento político desavergonhado”.

Políticos desafiados a sair da “letargia”

Tribunal Constitucional validou a constitucionalidade da Lei da Droga. O presidente da Assembleia Legislativa apelou a todos os políticos da Madeira para que saiam da “letargia à volta da Autonomia” e partam para “um processo de luta por uma verdadeira revisão constitucional”. Em causa está a decisão do Tribunal Constitucional de validar a constitucionalidade da Lei da Droga.

Madeira já tem um Guia para a Inclusão

O Guia Regional de Cidadania e Inclusão da Pessoa com Deficiência, que informa sobre os apoios e promove os seus direitos, já foi publicado e está disponível no site da Segurança Social. Destina-se a toda a população, em especial às pessoas com deficiência e respectivas famílias, aos cuidadores informais, e às entidades públicas, privadas e sociais. A apresentação pública aconteceu ontem, quinta-feira, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira (ALM).

“Fabricadores de exclusão estão no Governo”

A candidatura da CDU às próximas Eleições Regionais realizou, na terça-feira, uma iniciativa política na zona das Neves, em São Gonçalo, onde abordou a “necessidade de uma política alternativa” para a Região Autónoma da Madeira (RAM). Dando voz à justa reivindicação das populações das zonas altas, foi transportada uma garrafa de gás ao longo das escadarias do sítio das Ladeiras, uma das tarefas que fazem parte do quotidiano de quem vive naquela zona alta do concelho do Funchal.

República está a “actuar mais” na Acção Social

Seis mil estudantes já sabem que vão receber bolsa de estudo. Este ano, pela primeira vez, foram antecipadas as decisões dos requerimentos de bolsas de estudo para a fase de colocação dos candidatos ao ensino superior. O Governo da República assegura que “continuará a acompanhar a evolução da situação de alojamento”, estando disponível para reforçar os apoios, de forma “a mitigar as dificuldades dos estudantes e das famílias no acesso a alojamento acessível”.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online