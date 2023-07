Nas bancas a edição 1233 do Tribuna da Madeira

CHEGA-M quer “campanha honesta”

“Não vale tudo para conseguir votos e se manter agarrado ao poder”, afirma Miguel Castro, candidato pelo CHEGA-Madeira. André Ventura visita a Região nos dias 2 e 3 de agosto, mostrando estar “totalmente comprometido” com o sucesso do partido na Madeira.

Promessas com os “pés bem assentes na terra”

Nunca foram concretizados ‘projectos’ de Albuquerque para terrenos localizados junto ao Tecnopolo. Numa Gala dos Galos d’Ouro, promovida pela Associação Desportiva Galomar, Miguel Albuquerque disse que ia “estudar a possibilidade e a necessidade” de construir um novo pavilhão na freguesia do Caniço. O desafio fora lançado por Élia Ascensão, vice-presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, a quem o presidente do Governo Regional disse não fazer promessas “sem ter os pés assentes na terra”. Ao CD Nacional, ao Madeira SAD e à Associação de Atletismo da Madeira foram prometidos projectos não concretizados para terrenos localizados junto ao Tecnopolo.

“A construção em cima do mar é uma política errada”

O deputado e líder da bancada parlamentar do BE na Assembleia da República esteve na Região, de modo a reforçar a campanha do Bloco, numa iniciativa sobre a orla costeira e combate às alterações climáticas. Pedro Filipe Soares apontou as lacunas existentes, analisadas ‘in loco’, e comentou sobre a governação do PSD na Madeira.

PSD tem “guião” para governar

«Compromisso 2030» deverá ser a base para o Programa de Governo.

Ribeira ‘grita’ por socorro

A Ribeira dos Socorridos pede ‘socorro’ às autoridades competentes na área do Ambiente.

Numa altura em que tanto se fala sobre as questões ambientais, muito defendidas pela Secretária Regional do Ambiente, Susana Prada, eis que os problemas persistem a ‘olho nú’.

Aprovada Unidade de Execução da Praia Formosa

Foi hoje aprovada, esta quinta-feira, a Unidade de Execução da Praia Formosa, consoante adiantou Pedro Calado, após a Reunião de Câmara Pública, seguindo-se agora a discussão pública, de 20 dias úteis, que se realizará no mês de Agosto. «Queremos andar rápido com este processo», afirmou o autarca, esclarecendo que, agora, a deliberação da Unidade de Execução vai para publicação em Diário da República e JORAM.

Festas do Monte sem fogo de estalo

Este ano, por questões de segurança, não haverá novamente fogo de estalo e as colunas de som ficarão viradas para a estrada. As Festas do Monte começam no próximo dia 5, com as novenas, e terminam no dia 15 com as tradicionais missas (Romeiro e Solene), seguidas de procissão. A paróquia, a pedido dos fiéis, celebrará este ano, pela primeira vez, uma missa às 18 horas, conforme adiantou o pároco Vítor Sousa na apresentação do evento.

CMF legaliza 500 moradias entre 2022 e 2023

Entre 2022 e 2023, o correspondente a três semestres, o atual executivo da Câmara Municipal do Funchal (CMF) já legalizou 500 projetos de moradias existentes que estavam por regularizar. Só no 1º. semestre deste ano, foram legalizados 167 projetos. Os dados foram revelados hoje pelo presidente da Câmara Municipal do Funchal durante o debate específico da Assembleia Municipal do Funchal sobre “ Pleno Direito à Legalização da Casa”, proposto pela CDU.

Cientistas do MARE descobrem duas novas espécies na Madeira

Os investigadores do MARE – Centro de Ciência do Mar e do Ambiente contribuíram, recentemente, para novos avanços na investigação em ecologia marinha no Arquipélago da Madeira. Num estudo recente descobriram Crisia noronhai sp. nov. e Amathia maderensis sp. nov., duas espécies de invertebrados totalmente novas para a Ciência.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online