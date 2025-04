Nas bancas a edição 1320 do Tribuna da Madeira

“Falhanço” no combate à pobreza

A deputada socialista Marta Freitas afirma que “se há falhas nos planos e estratégias, o único responsável é o PSD, amparado nos últimos anos pelo CDS”. O “falhanço” continua a colocar a Madeira entre as piores regiões do País.

“Erros de casting”

Novo executivo madeirense tem dois repetentes e seis caras novas. As escolhas de Miguel Albuquerque para as várias pastas do novo Governo Regional merece críticas de Paulo Cafôfo, para quem alguns dos novos secretários representam verdadeiros “erros de casting”. O socialista considera mesmo que as opções indiciam que “outras pessoas mais competentes não quiseram fazer parte do executivo”. Lina Pereira, a presidente do JPP, garante que o segundo partido mais votado a 23 de Março fará oposição “responsável e construtiva”, mas também determinada na fiscalização do Governo.

“Não temos medo de enfrentar os que se julgam donos do país”

Francisco Gomes lidera candidatura do CHEGA à Assembleia da República. O partido CHEGA anunciou que o deputado Francisco Gomes, eleito para a Assembleia da República pelo partido nas últimas eleições legislativas nacionais, voltará a ser o cabeça de lista nas próximas eleições, já agendadas para 18 de maio. A escolha de Francisco Gomes resultou de um consenso entre a direção regional do CHEGA e a direção nacional, liderada por André Ventura, refletindo a confiança do partido no que diz ser “a capacidade de trabalho, a experiência política e o contributo do deputado para o projeto de mudança que o CHEGA quer implementar em Portugal.”

Garantir equilíbrio na habitação “entre a oferta e a procura”

O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, afirmou ainda que a conclusão da obra do Hospital Universitário constitui um objetivo.

Madeira conquista oito distinções

O Prémio Cinco Estrelas reconhece 5 ícones e 3 marcas regionais. A 8.ª edição do Prémio Cinco Estrelas Regiões distinguiu a Região Autónoma da Madeira com oito prémios, reconhecendo cinco ícones regionais e três marcas locais de excelência. Este galardão visa identificar e promover os principais ícones culturais e turísticos de cada região, bem como destacar as marcas que se evidenciam pela sua qualidade e elevado nível de satisfação junto dos consumidores.

Oportunidade “qualificada e diferenciada”

Novos contratos-programa são estabelecidos no âmbito da «Madeira Film Commission». O objetivo é posicionar e promover a Região Autónoma da Madeira como “local de rodagem de produções de cinema, audiovisual e multimédia, nacionais e internacionais, tendo em vista o desenvolvimento de uma economia do sector”. Foi nesse sentido que o Conselho de Governo autorizou a celebração de contratos-programa com a Associação Cultural 4Litro e a Associação Wamãe. O apoio ao grupo humorístico madeirense destina-se às despesas com a banda sonora e efeitos especiais do filme «Crendices».

Mais que um processo novo por dia

Maioria das intervenções da Provedoria do Animal foram no concelho do Funchal. No Decreto Legislativo Regional n.º 12/2021/M, que criou a figura do Provedor do Animal, a Região Autónoma da Madeira orgulha-se de ter sido pioneira, a nível nacional, na defesa do bem-estar e dos direitos dos animais de companhia. Decorridos quatro anos, o Provedor diz que continua “sem qualquer meio financeiro próprio” à disposição para o cumprimento das suas funções. João Henrique de Freitas também aponta no Relatório de Atividades de 2024 que ainda há muitas lacunas a preencher por parte das autarquias.

JPP recebe queixas de mães-enfermeiras

As queixosas alegam estarem sendo prejudicadas pelo SESARAM. Há denúncias de violação dos direitos de enfermeiras do Serviço de Saúde da Região (SESARAM) que foram mães recentemente, situações reportadas a dirigentes do Juntos Pelo Povo (JPP). Num encontro com a comunicação social, esta quinta-feira, junto ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, a presidente do JPP, Lina Pereira, explicou que há enfermeiras que “estavam a usufruir de um direito laboral previamente autorizado pelos serviços”, mas, pouco tempo depois, viram essa autorização anulada e estarão a ser “forçadas” a regressar, quase de imediato, ao trabalho, causando “enormes transtornos”, pois foram mães recentemente, organizaram as suas vidas de maneira a cuidar dos seus bebés, não fizeram qualquer inscrição prévia num infantário e agora estão sem saber com quem deixar os filhos.

Uber reforça a presença na Madeira com táxis

Conforme a estratégia global da marca, a Uber celebra uma parceria com a TáxisRAM – Associação de Táxis e Outros Transportes, que permitirá integrar táxis na plataforma na Região Autónoma da Madeira. Desta forma, a Uber passará a oferecer aos madeirenses e visitantes mais opções de mobilidade convenientes, seguras e eficientes, bem como mais oportunidades de rendimento aos motoristas. Em abril, os utilizadores da Uber na Madeira já poderão solicitar viagens tanto de TVDE como de táxi diretamente na aplicação, permitindo-lhes escolher a opção mais adequada às suas necessidades e beneficiar de todas as vantagens da tecnologia Uber.

“Esta temporada está a ser fantástica”

O jovem madeirense Bernardo Sequeira foi dominador no arranque do Troféu de Karting da Madeira e venceu todas as corridas no Kartódromo do Faial.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online