Maria Rueff encerra ciclo de humor no Forum Madeira

Dona de uma versatilidade única e de uma capacidade ímpar de concretizar os mais diversos personagens, Maria Rueff encerra a terceira edição do Humor Fest no Forum Madeira, centro gerido pela Multi Portugal. Acarinhada incondicionalmente pelo público prepara-se para apresentar um espectáculo que traz na bagagem Zé Manuel Taxista, com as últimas do país, do mundo e, sobretudo, do Mundial.

A humorista prepara-se para encerrar um ciclo de espectáculos de stand up comedy inconfundível e promete uma noite de enormes gargalhadas já no dia 8 de agosto, quarta-feira, às 21h30. Pelo palco do Humor Fest passaram nomes como João Seabra, Marta Gautier, Eduardo Madeira, Manuel Marques e Fernando Menezes que surpreenderam o público que encheu durante quatro semanas consecutivas a Praça Central do Forum Madeira e foi às lágrimas de tanto rir! A entrada é gratuita e o centro disponibiliza 300 lugares sentados.