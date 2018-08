‘Ajuda a Alimentar Cães’ apela para soltar os animais presos

A Associação ‘Ajuda a Alimentar Cães’ deixou o alerta, na sua página no Facebook, para que as pessoas soltem os animais acorrentados, tendo em conta as temperaturas altas que se fazem sentir na Madeira. «Está demasiado calor e já estão a morrer animais. Soltem os animais acorrentados, deitem água e chamem a PSP. Deitem água aos animais de rua», é o apelo deixado.

Fica ainda as indicações da associação: «As temperaturas estão altas e podem matar os animais. É extremamente importante que todos os cães e gatos tenham sempre sombra disponível e água sempre fresca. A Associação Ajuda a Alimentar Cães costuma colocar dentro das taças de água cubos de gelo para deixar a água mais fresquinha. Manter o chão onde ficam os animais molhado e molhar os animais nas horas de mais calor também é boa ideia. Coloquem na porta das vossas casas água disponível para os animais de rua. Soltem os cães acorrentados e sem sombra. Cães acorrentados com apenas uma casota, podem morrer. As casotas ficam extremamente quentes».