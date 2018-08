«IMPACTO FUNCHAL 2018» na Praça Colombo

A iniciativa «IMPACTO FUNCHAL 2018» realiza-se de 5 a 11 de agosto, na Praça do Colombo (Praça Amarela), das 19:30h às 22:30h, com diversas atividades. No domingo dia 12, haverá um concerto final pelas 21 horas.

A entidade que promove este evento é a Associação da Juventude Adventista (AJA). Esta é uma associação juvenil sem fins lucrativos, formalmente organizada como Associação em escritura de 4 de Dezembro de 2002, mas que desenvolve a sua atividade junto da juventude e sociedade Portuguesa há mais de 50 anos, tendo como objetivos fundamentais a formação dos jovens para uma cidadania participativa e a promoção de um desenvolvimento harmonioso do jovem nas suas vertentes, física, mental, social e espiritual.

O universo dos seus associados é de cerca de 1500 jovens distribuídos por núcleos presentes em quase todos os distritos do país mas com um número médio de participantes nas atividades por si organizadas anualmente, de cerca de 2000 jovens.

O IMPACTO é um projeto que existe desde 1992 e que percorreu desde então, dezenas de cidades e vilas de Portugal com um programa de interação, serviço e animação junto das populações locais.

O IMPACTO consiste num programa de animação de rua levado a cabo por cerca de uma centena de jovens oriundos de todo o país, e que durante 10 dias realizam um conjunto de atividades que os colocam num contexto de serviço ao outro e disponibilidade para usarem os seus recursos pessoais, tais como a sua formação académica e /ou profissional, as capacidades artísticas, os valores e princípios morais, o desejo de interação com as pessoas.

O programa de rua é realizado numa praça ou jardim com características adequadas e são propostas às pessoas que por ali passam de forma totalmente gratuita e benévola, as seguintes atividades na forma de Ateliers: Rastreios de saúde, onde uma série de testes são oferecidos, tais como: medição de tensão arterial, níveis de glicemia e colesterol, índice de massa corporal, informação sobre comportamentos preventivos e aconselhamento médico. Animação infantil, com recurso a ATL, fantoches, música, artes, entre outros. Animação de rua, com a realização de pequenas encenações teatrais, grupos de mimos, etc.

Espetáculos musicais, com performances de música coral e instrumental de índole cristã. Exposições, sobre temas variados com vista à reflexão pessoal e interação com as pessoas.