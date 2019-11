Escola de Santa Cruz promoveu hábitos de leitura e exercício físico

A Escola Básica e Secundária de Santa Cruz foi palco, no passado dia 15, de uma atividade conjunta com as disciplinas de Português e Educação Física denominada “Espadas, palavras e bolas”. Esta atividade, dirigida aos alunos do 2º Ciclo, visa promover hábitos de leitura e a prática de exercício físico, tendo sido desenvolvida em duas partes: uma sessão literária com o escritor Vítor Morais, seguida de uma experimentação prática de esgrima e de ténis de mesa. Fotos: DR