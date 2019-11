Classificados é o “mais atrativo para os internautas”

Classificados é o terceiro setor de atividade mais atrativo para os internautas portugueses, de entre os 11 setores em estudo. 3 em cada 4 internautas portugueses visitam, mensalmente, páginas de Internet deste setor. C2C (Consumer to Consumer) e B2B (Business to Business) são os subsetores de Classificados mais visitados pelos internautas portugueses, de entre os 4 subsetores analisados, revela o estudo “Comportamento da População Portuguesa na Internet”, desenvolvido pela PSE. Em média, por mês, perto de 3.799.830 internautas visitam páginas de Internet de C2C.

Cada internauta realiza, em média, mensalmente cerca de 59 visitas a estes sites. OLX é a marca mais atrativa e também a marca mais visitada pelos internautas portugueses, acresce ainda que a generalidade dos internautas que visitam as marcas concorrentes (Custo Justo e Coisas) navegam também na marca OLX.

Cerca de 3.775.154 internautas portugueses visitam, mensalmente, páginas de Internet de B2B, em média, por internauta são registadas cerca de 41 visitas mensais a estes sites. Neste subsetor, destaque para o Ebay por apresentar o maior número médio de visitas por internauta. Por outro lado, no que concerne a tempo de navegação, constata-se que é nas marcas Ebay, AliExpress e Banggood que se registam as maiores durações médias por visita.

Idealista é a marca mais atrativa do subsetor de Classificados Imobiliário, seguindo-se a Imovirtual. No entanto, é na marca Casa Sapo que se regista a maior duração média por visita.

Em média cada internauta português realiza, diariamente, cerca de 74 visitas à Internet, despendendo cerca de 2 horas por dia em navegação.

Neste estudo a PSE identificou 15 diferentes perfis de internautas! “The Browser” é o perfil com maior presença na Internet em Portugal, representando 25% dos internautas portugueses, estes internautas caracterizam-se pela sua navegação genérica e indiferenciada. Seguem-se os “Struggling Generation”, internautas jovens de classe média-baixa e com profissões menos qualificadas. O terceiro perfil mais presente na Internet em Portugal é o “Bon Vivant”, estes são internautas que utilizam a Internet numa ótica de diversão e lazer. Por outro lado, importa referir o perfil Power User, este perfil embora represente apenas 5% dos internautas portugueses é responsável por 22% do total de visitas realizadas mensalmente na Internet, são por isso considerados os internautas que estão sempre online.

Segundo o estudo, os internautas portugueses são, na sua maioria, homens entre os 25 e os 36 anos, têm formação superior, trabalham em profissões associados à gestão ou trabalho administrativo, pertencem à classe social C2 ou D e vivem em zonas urbanas.

Media é o setor de atividade que os portugueses visitam mais na Internet (média de 117 visitas mensais por internauta), seguindo-se os Classificados (80 visitas por mês), Retalho (44), Banca (26) e Turismo (23). No que concerne ao tempo de navegação verifica-se que é nos Classificados que, em média, os internautas passam mais tempo (98 segundos por visita), seguindo-se o Retalho (93 segundos), Automóvel (91 segundos), Turismo (88 segundos) e Telecomunicações (82 segundos).

Cerca de 26% dos internautas portugueses demonstram preferência por pesquisas comparativas sobre análise de produtos e/ou serviços e respetivos preços, seguem-se as pesquisas sobre temas relacionados com viagens, turismo e outras atividades de lazer (25%) e pesquisas sobre IT, incluindo reviews e comparações de produtos (22%).

Metodologia do estudo

O estudo baseia-se num painel user-centric representativo da população internauta portuguesa, constituído por 1.757 indivíduos, cujas atividades online foram rastreadas continuamente ao longo de um ano (2018), independentemente do dispositivo utilizado.