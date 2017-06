Portugal aposta numa “cultura de segurança marítima nacional”

“No Dia Nacional do Pescador, enquadrado em todas as celebrações que decorreram durante a última semana por todo o país, o Presidente da República dirige-se a todos os homens e mulheres, que, com grande sacrifício pessoal e familiar, se entregam diariamente às tarefas do Mar, sem esquecer os que, pelas situações mais trágicas, aí perderam a vida.

Agradeço profundamente à comunidade piscatória nacional, que tanto nos enobrece como Nação de vocação marítima, o trabalho árduo e a total dedicação de todos os que desenvolvem esforços para garantir que as vossas condições de trabalho respeitem as devidas regras de segurança.

Portugal tem feito um esforço significativo para garantir que o nosso mar ofereça as condições de segurança exigidas pela comunidade marítima, apelando à ação de todos os Portugueses no desenvolvimento de uma cultura de segurança marítima nacional que privilegie a crescente importância estratégica do nosso espaço marítimo.

Marcelo Rebelo de Sousa”