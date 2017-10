Recolha de medicamentos pelas farmácias regionais

Shares

No próximo dia 3 de novembro decorrerá um workshop com o objetivo de dar a conhecer o trabalho desenvolvido junto das farmácias na recolha de resíduos de embalagens de medicamentos e de medicamentos fora de uso, promovido pela entidade gestora VALORMED. Esta entidade, criada em 1999, é uma sociedade sem fins lucrativos que tem a responsabilidade da gestão do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens e Medicamentos (SIGREM),implementado há 18 anos pelo sector farmacêutico para a recolha dos resíduos de medicamentos fora de uso.

As farmácias da Região têm sido uma peça fundamental do SIGREM, existindo presentemente 62 farmácias aderentes à Valormed na RAM, as quais representam 95.4% das farmácias existentes.

O correto encaminhamento destes resíduos é deveras importante uma vez que, na sua composição, existem significativas quantidades de antibióticos e anti-inflamatórios que, devido às suas componentes bioquímicas ativas, são altamente persistentes no ambiente quando depositados em meio recetor natural (água ou solos), sendo as consequências destes atos altamente adversos. Além das consequências negativas em termos ambientais, estes químicos podem sofrer bioacumulação ao longo da cadeia alimentar, podendo causar efeitos nefastos na saúde humana.

No ano transato (2016) foram recolhidas 12,364 toneladas de resíduos de embalagens e de medicamentos fora de uso pelas farmácias regionais. Neste evento serão abordadas igualmente as perspetivas de evolução para o futuro na Região Autónoma da Madeira.

O referido evento contará com a presença da Diretora Regional do Ordenamento do Território e Ambiente, Eng.ª Paula Freitas Menezes, e decorrerá no Hotel Meliã Madeira Mare Resort & SPA a partir das 15 horas, sendo direcionado às farmácias aderentes mediante inscrição, a realizar junto da VALORMED até esta sexta-feira, dia 27 de outubro, através do correio eletrónico valormed@valormed.pt ou por contacto telefónico (21 413 96 50).