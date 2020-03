Madeira com 24 casos positivos de COVID-19

A Região Autónoma da Madeira tem, neste momento, 24 casos positivos de COVID-19.

A informação acaba de ser dada pelo secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, em conferência de imprensa na atualização dos dados referentes à Região.

Bruna Gouveia, vice-presidente do IASAÚDE, adianta que dos 24 casos, 9 são doentes do género masculino e 15 do género feminino. Apenas 1 doente encontra-se ainda internado no Hospital Dr. Nélio Mendonça necessitando de cuidados hospitalares. 11 profissionais de saúde estão em isolamento.