Lions Clube do Funchal entrega um ventilador ao SESARAM

Dando cumprimento ao seu lema “WE SERVE!”, o Lions Clube do Funchal (LCF) informa que a LICF (Lions International Clubs Foundation), em estreita articulação com o Distrito Múltiplo 115 de Portugal, o Lions Clube do Funchal e a Secretaria Regional da Saúde e Proteção Civil, atribuiu ao Hospital Central do Funchal, Dr. Nélio Mendonça, um ventilador marca Philips, no âmbito da luta contra a Covid 19.

Segundo a presidente do LCF, Lígia Brazão, o aparelho foi já entregue à presidente do Conselho de Administração do SESARAM E.P.E., Rafaela Fernandes.