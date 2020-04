A Associação de Promoção da Madeira (APM) está a realizar uma pesquisa sobre a «marca Madeira» e a estratégia de promoção do destino turístico, através de um questionário aos madeirenses e portossantenses.

“O Turismo é um pilar essencial da economia e da cultura da Madeira”, aponta em comunicado. “A Associação de Promoção da Madeira decidiu usar este tempo em que o nosso arquipélago se encontra sem a habitual movimentação de turistas de todo o mundo para aperfeiçoar e adaptar a estratégia do nosso destino para este novo desafio.”

O questionário destinado aos habitantes da Região Autónoma tem como objectivo “perceber a visão dos seus habitantes relativamente à promoção do destino e das suas intenções de turismo interno, através da opinião dos madeirenses e porto-santenses sobre a promoção a e as suas percepções sobre a marca, assim como perceber o impacto do covid-19 nos comportamentos de férias”.