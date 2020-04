Visitas aos cemitérios do Funchal voltam a ser permitidas

As visitas aos cemitérios municipais de São Martinho, Santo António, São Gonçalo e Monte voltam a ser permitidas a partir de domingo, na sequência do fim do Estado de Emergência em Portugal. A Câmara Municipal do Funchal (CMF) informa que “poderão ser realizadas todos os dias, das 9h às 17h, em qualquer cemitério, mas terão de respeitar apertadas regras de segurança”.

“As entradas serão, assim, controladas à porta, e autorizadas de forma faseada, de maneira a que só esteja dentro do cemitério, em cada momento, um número reduzido de pessoas e limitado à capacidade de cada espaço, em nome da segurança de todos. Só deverão entrar, em simultâneo, duas pessoas por cada agregado familiar e todos os visitantes têm de usar obrigatoriamente máscara e luvas”, assinala a autarquia. “No caso de se estar a realizar uma cerimónia fúnebre, a entrada de visitantes terá de aguardar até que a cerimónia termine.”

Relativamente às cerimónias fúnebres, a CMF também informa “que se mantém em vigor a fixação de um limite máximo de 20 pessoas presentes e a aplicação de todas as medidas de distanciamento social e de proteção recomendadas pela Direção Geral de Saúde, quer para os funcionários municipais, quer para os funcionários das agências funerárias envolvidas”.