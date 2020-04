Programa Colombo foi estendido até 15 de Maio

O período de candidaturas ao programa Colombo, uma iniciativa da Direcção Regional de Juventude que proporciona aos jovens do Porto Santo uma experiência real de trabalho, desenvolvendo as suas aptidões sociais e profissionais, foi estendido até ao dia 15 de Maio.

Segundo a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, o programa destinado a jovens com idades compreendidas entre os 16 e os 30 anos pode ser realizado nos meses de Julho e Agosto.

Por cada mês de participação, os beneficiários têm direito a receber 300,00€, sem qualquer encargo para a entidade de acolhimento. Os candidatos ao programa Colombo têm total liberdade para escolher a entidade de acolhimento, que pode ser pública ou privada.

As candidaturas são efectuadas num formulário disponibilizado online pela Direção Regional de Juventude, em www.madeira.gov.pr/drj. Atendendo à conjuntura actual, a Secretaria Regional aconselha que todos os jovens tratem da documentação por email. Podem igualmente esclarecer as suas dúvidas através do email juventude@madeira.gov.pt ou pelo telefone 291 203830, entre as 10 e as 16.00 horas.