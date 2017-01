Praia do Porto Santo com “ameaças e riscos”

O Grupo Parlamentar do PCP/Madeira realizou uma conferência de imprensa, nesta terça-feira, que teve lugar Assembleia Regional da Madeira, onde foram apresentadas as seguintes declarações políticas pelo deputado do PCP, Edgar Silva, sobre a Definição da Estratégia Regional de Salvaguarda da Praia do Porto Santo:

“Surgem novas indicações sobre ameaças e riscos que se colocam à praia da Ilha do Porto Santo. Apesar de todas as ameaças e riscos ainda será possível intervir com o objectivo de não só conservar o ecossistema dunar existente na faixa sul da praia da Ilha do Porto Santo, travando os avanços do mar, mas também, com o objectivo de melhor proteger a biodiversidade do cordão dunar para melhor o defender”, disse o deputado.

Por estas razões, o PCP apresentou a proposta para constituir a Comissão Eventual para a Definição da Estratégia Regional para a Salvaguarda da Praia do Porto Santo, com os seguintes objectivos:

“1- Identificar os nexos causais das ameaças e riscos que se colocam à praia da Ilha do Porto Santo;

2- Apontar medidas correctivas e cautelares para salvaguardar a praia da Ilha do Porto Santo, em particular, na sua faixa sul;

3- Recomendar as linhas fundamentais para a estratégia regional de defesa da praia do Porto Santo”.