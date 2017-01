Ambiente prepara repovoamento de coelhos bravos no Porto Santo

Sendo o coelho bravo a principal espécie cinegética da Região e fazendo parte da cadeia alimentar de outras espécies, a Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais, através do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN, IP-RAM), procedeu, no início de dezembro, à captura de alguns destes animais na ilha da Madeira, com o objetivo de realização de repovoamentos, na ilha do Porto Santo, caso seja necessário.

Em colaboração com a Direção de Serviços de Alimentação e Veterinária, todos os coelhos bravos capturados, estão a ser sujeitos a um controlo exigente do seu estado hígido, tendo sido também, iniciado o protocolo de vacinação contra a nova variante de DHV.

Estes coelhos poderão ser utilizados para repovoamento das áreas de aptidão cinegética da Ilha do Porto Santo, em locais previamente selecionadas pelos serviços do IFCN, com a colaboração dos caçadores locais.

Entretanto, o IFCN está a acompanhar o estado evolutivo da colónia de coelhos e dos bandos de perdiz vermelha nas principais áreas cinegéticas da ilha, de modo a manter informação atualizada sobre a condição das espécies cinegéticas do Porto Santo.