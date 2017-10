3 detidos por furto de metais não preciosos na Guarda

Shares

O Comando Territorial da Guarda, através do Posto Territorial da Guarda, deteve esta semana dois homens e uma mulher por furto de metais não preciosos, naquela localidade.

As detenções ocorreram quando os militares executavam uma ação de patrulhamento, junto à localidade de Gonçalo Bocas, e avistaram os suspeitos junto às estações das antenas de comunicações de duas operadoras telefónicas, a cortarem fios de cobre.

Aquando da abordagem, os suspeitos colocaram-se em fuga numa viatura, tendo sido intercetados na cidade da Guarda, resultando na detenção dos mesmos, assim como, na apreensão de:

· Uma viatura;

· Cobre furtado;

· Ferramenta usadas para cortar fios de cobre.

Os detidos, com idades entre os 35 e 56 anos, estão a ser presentes no Tribunal Judicial da Guarda. Um deles possui antecedentes pela prática do mesmo ilícito criminal. A ação teve o apoio do Destacamento de Trânsito da Guarda.