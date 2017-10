Nas bancas a edição 935 do Tribuna da Madeira

Shares

“Pretendemos diminuir o abandono escolar”

Em entrevista ao «Tribuna», o Reitor da Universidade da Madeira, José Carmo, afirmou que neste ano há registo de um número relevante de estudantes oriundos da Província do Free State da África do Sul. Apontou as necessidades e lacunas a colmatar na universidade madeirense. Sobre as bolsas de estudo prometidas por Cafôfo, o Reitor quer propor que se estudem outro tipo de bolsas ou medidas para os estudantes da UMa.

Governo da República ‘discrimina’ Região

A denúncia foi feita pelo vice-presidente Pedro Calado na tomada de posse dos novos membros do executivo madeirense. Calado aproveitou para lançar duras críticas ao Governo da República, dando como exemplo que a proposta de Orçamento do Estado para 2018 não vai de encontro aos interesses da Região.

Autarcas empossados com promessas a cumprir

Paulo Cafôfo foi reeleito para cumprir o segundo mandato na autarquia do Funchal.

Bordado Madeira ‘deslumbra’ na embaixada dos Estados Unidos

O trabalho apresentado foi o culminar de vários esforços que teve o seu início com a vinda do designer americano Jeff Garner à Região, onde estudou e recolheu tecidos e peças de Bordado Madeira para a criação da sua coleção.

Comércio do Funchal alvo de um ‘diagnóstico alargado’

A Câmara Municipal do Funchal iniciou uma parceria com a empresa “Rés do Chão”, no sentido de fazer um diagnóstico alargado do comércio da baixa da cidade, identificando proprietários e lojistas, espaços a arrendar e oportunidades de negócio.

Expo Abreu agita o mercado de Inverno

“Não hesito em afirmar que o facto do modelo de mobilidade ter sido drasticamente alterado, muito contribui positivamente para o crescendo de vendas.”

A desigualdade “é um problema de toda a gente”

A Câmara Municipal do Funchal assinalou a 3ª edição do Dia Municipal da Igualdade, uma data simbólica introduzida pelo atual Executivo em 2015, como consequência da definição de uma Estratégia Municipal para a Igualdade.

Projeto “Twist – a tua energia faz a diferença”

O projeto “Twist – a tua energia faz a diferença” tem como principal objetivo sensibilizar toda a comunidade educativa, concretamente os alunos do ensino secundário, para a necessidade de uma utilização mais racional da energia elétrica. As inscrições terminam a 31 de outubro de 2017. Para mais informações consulte: http://www.twist.edp.pt

Jaime Moniz monitoriza qualidade do ar

A Escola Secundária Jaime Moniz tem uma estação móvel de monitorização da qualidade do ar. Esta iniciativa resultou de uma parceria estabelecida entre a Escola Secundária Jaime Moniz (Curso Técnico de Gestão de Ambiente) e a Direção Regional de Ordenamento de Território (DROTA).

