Nas bancas a edição 1247 do Tribuna da Madeira

Negócios com “contornos pouco claros”

JPP coloca teleférico ao nível de outras concessões governamentais. O futuro sistema de teleféricos do Curral das Freiras é “um empreendimento que se junta a uma já extensa lista de negócios com a chancela PSD” que, segundo o partido Juntos Pelo Povo, são “lesivos” para o erário público regional. A referência vai para o parque de estacionamento do Hospital Dr. Nélio Mendonça e o edifício de serviços partilhados previsto para a Quinta Escuna, apontados como outras duas “negociatas”.

Quebra na produção de castanhas terá Compensação

O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, esteve, nesta quarta-feira, na Festa da Castanha, no Curral das Freiras, onde apontou para a quebra de produção registada este ano devido às condições meteorológicas desfavoráveis em duas semanas consecutivas de outubro. Nesse sentido, o Chefe do Governo indicou que o Executivo está a equacionar formas de, não só apoiar os produtores face às perdas de produção, como também na estratégia a adotar para a renovação do castanheiro.

Transição energética “É um imperativo impossível de contornar”

O Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, presidiu à sessão de apresentação da conclusão do INSULAE, um projeto projeto cofinanciado pela Comissão Europeia que, a nível regional, envolve diretamente a EEM e a ACIF-CCIM, e que tem como objetivo aumentar a descarbonização dos sistemas energéticos das ilhas da União Europeia com recursos a soluções tecnológicas inovadoras.

Madeira tem “gravíssimo problema sanitário”

A CDU organizou uma iniciativa política regional na zona alta da Nogueira, no Garachico, no concelho de Câmara de Lobos, sobre o problema ambiental decorrente da descarga de esgotos a céu aberto, no que faz daquele problema ambiental numa grave crise sanitária na Ilha da Madeira. Nesta iniciativa da CDU, afirmou o Coordenador Regional, Edgar Silva: “A falta de saneamento básico leva a problemas de saúde pública, a infeções e doenças. No entanto, lamentavelmente, nesta Região, milhares de pessoas vivem sem acesso aos serviços de saneamento básico, tantas famílias estão expostas a situações noviças devido à falta de rede pública de saneamento básico. E são estes lugares concretos que fazem com que na Ilha da Madeira exista um gravíssimo problema sanitário”.

Polícia Municipal “é a solução”

Miguel Silva Gouveia acredita que esta continua a ser “uma proposta que representa uma mais-valia para a cidade do Funchal” mas que, aponta, “infelizmente continua a ser marginalizada”.

Governador do Distrito 1960 dos Rotários esteve em visita oficial

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, recebeu, em audiência, o Governador do Distrito 1960 dos Rotários, David Valente, que foi acompanhado por Rotários madeirenses na reunião mantida na Quinta Vigia. O Distrito 1960 dos Rotários inclui o Rotary Clube do Funchal e o Rotary Club de Machico O Rotary é um movimento internacional, criado há 118 anos. A visita oficial do Governador do Distrito 1960, David Valente, à Região Autónoma da Madeira comporta um intenso programa de atividades.

Polícias exigem suplemento

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) manifestou-se, em comunicado enviado à comunicação social, sobre o suplemento aeroportuário. «A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) tem de forma bastante responsável e séria, abordado a reestruturação do SEF, seus impactos criados na PSP e a realidade das Divisões de Segurança Aeroportuária, sempre com um sentido construtivo e moderado.

Escolas devem reconhecer “trabalho” e “mérito”

José Manuel Rodrigues diz que não devem replicar o modelo da sociedade.

