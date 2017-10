‘Projeto Yorn Inspiring Future’ traz 23 universidades à Francisco Franco

Shares

23 Instituições universitárias portuguesas e estrangeiras, através do Projeto Yorn Inspiring Future, marcam presença na próxima terça-feira, 31 de outubro, junto dos alunos da Escola Secundária de Francisco Franco, a quem vão dinamizar várias sessões relacionadas com o ensino superior.

Ao longo da manhã, haverá uma sessão genérica sobre acesso ao ensino superior e sessões específicas relacionadas com “Ensino Superior: Ciências, Engenharias & Saúde”, “Ensino Superior: Ciências Sociais e Humanas”; “Ensino Superior: Gestão & Economia” e “Ensino Superior: Artes”. Estão previstos ainda três workshops: um subordinado à temática “Sai da Bolha ou a vida faz-te a folha”; outro intitulado “Como sobreviver de salto alto e gravata” e um outro “A melhor decisão é a tua”.

Durante toda a manhã no corredor junto ao Bar dos Alunos estão patentes stands das instituições de ensino superior português e estrangeiro, assim como de outros projetos associados.

As instituições que se fazem representar na Escola Secundária de Francisco Franco são as seguintes: Instituto Superior Técnico, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, FCSH Nova, NOVA IMS, NOVA SBE, Enfermagem Católica, Católica Lisbon, Católica Direito, Católica Estudos Políticos, Católica FCH, ISCTE, IP Leiria, U. Lusíada, ISAG Porto, U. Algarve, ISAL (Madeira), Universidade da Madeira, IE University, Next Level Sports, DA & NABA Milano – Design, Les Roches + Glion (Hospitality), Knightsbridge.

A Associação Juvenil Inspirar o Futuro tem como objetivo promover a capacitação dos jovens através da educação e do desenvolvimento das suas capacidades pessoais e sociais por forma a alcançarem o seu máximo potencial para a entrada no mercado de trabalho.