Encontro Mundial de Escoteiros via Radio Amador e Internet

A Associação de Escoteiros de Portugal (AEP), realizou no passado fim de semana de 21 e 22 de Outubro, o JOTA-JOTI na Região da Madeira.

O Jamboree no Ar (JOTA) e o Jamboree na Internet (JOTI) ocorrem durante o terceiro fim de semana de outubro e é o maior evento escotista anual, no qual participam quase 1 milhão de escoteiros de mais de 160 países.

Os escoteiros comunicam, uns com os outros, através das estações de radioamadores e da Internet, proporcionando uma experiência divertida e educativa no escotismo, além de promover a oportunidade de todos se sentirem parte da grande fraternidade mundial dos escoteiros.

A atividade que envolveu cerca de meia centena de pessoas, decorreu na Estação Zootécnica da Madeira, situada na Santa, no Porto Moniz, excelente espaço para contacto com a natureza e para captação das ondas de rádio. Uma infraestrutura com grande potencial, que devidamente recuperada poderia acolher imensas iniciativas do género, com particular incidência para a educação ambiental.

Num fim de semana de muitos contatos, houve ainda a oportunidade para uma visita do Chefe Regional do Corpo Nacional de Escutas e de um bivaque com Associação de Guias de Portugal.