Frente MarFunchal promove venda solidária de gorros para ajudar a ACREDITAR

Visando angariar fundos para a Associação de Pais e Amigos das Crianças com Cancro (Acreditar), na Madeira, a Frente MarFunchal, E.M. promove, até ao próximo dia 13 de janeiro, uma venda solidária de gorros. A receita da venda destes gorros solidários cedidos pela Nature Meetings, a 3 euros cada um, reverterá totalmente para a Acreditar.

A iniciativa vem na sequência de um ‘stock’ sobrante de gorros ofertados por ocasião do primeiro mergulho do ano, realizado no Lido no passado dia 1, evento esse em que participaram 150 pessoas, não obstante as condições de tempo adversas, e cujas receitas também reverteram para referida associação.

Assim, quem quiser ajudar a Frente MarFunchal a ajudar a Acreditar só terá de passar pela bilheteira do Complexo Balnear do Lido, durante o horário normal de funcionamento, e dar o seu contributo, tendo direito a um gorro e, mais ainda, ao sentimento de aconchego no peito que gera ser solidário com quem precisam.