Apreendidas redes de captura ilegal de meixão no rio Douro

A Polícia Marítima do Comando-local do Douro detetou, recolheu e apreendeu no dia 2 de março, oito redes de tela de grande dimensão, que se encontravam fundeadas em vários pontos no rio Douro, no troço entre a sua foz e Gramido.

​Nos respetivos sacos das redes encontravam-se retidos cerca de sete quilos de meixão, a que correspondem 21,000 exemplares com um valor comercial aproximado de 2,100€. O meixão foi de imediato devolvido às águas do rio.

Das infrações, foram elaborados os correspondentes autos de notícia.