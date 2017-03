Autoridade Marítima Nacional recebe 19 novos meios

Tem lugar no próximo dia 6 de março, na Direção de Faróis, a entrega de 19 novos meios destinados a reforçar os órgãos regionais e locais da Autoridade Marítima Nacional, numa cerimónia presidida pelo Secretário de Estado da Defesa Nacional, Dr. Marcos Perestrello.

Duas viaturas ligeiras e sete moto4 vão ser distribuídas por diferentes Comandos da Polícia Marítima do país, no âmbito do reforço de capacidades, não só ao nível técnico e administrativo mas também no âmbito do policiamento e vigilância, potenciando a ação da Polícia Marítima na dissuasão e repressão das atividades ilícitas nas respetivas áreas de responsabilidade.

Três motas de água vão ser entregues ao Instituto de Socorros a Náufragos, para serem alocadas às estações salva-vidas cuja realidade aconselha o reforço com estes meios de salvamento marítimo, designadamente a de Ferragudo, nos resgates em grutas, e as da Ericeira e da Nazaré nos resgates a surfistas e banhistas nas zonas de rebentação.

As restantes sete viaturas ligeiras vão ser distribuídas por diferentes departamentos marítimos e capitanias, para apoio aos agentes em funções nestes órgãos da Autoridade Marítima, essencialmente em ações relacionadas com as vistorias e peritagens a embarcações e navios.

Estão igualmente presentes nesta cerimónia o Chefe do Estado-Maior da Armada e Autoridade Marítima Nacional, Almirante António Silva Ribeiro, e o Diretor-geral da Autoridade Marítima e Comandante-geral da Polícia Marítima, Vice-almirante Luís Sousa Pereira, entre outras entidades.