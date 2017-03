Realiza-se na próxima segunda-feira, dia 6 de março, pelas 12 horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal, a entrega de cheques solidários ao Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro e à Associação de Solidariedade Social – Centro da Mãe, na sequência dos protocolos estabelecidos com o Município do Funchal, com o objetivo de apoiar financeiramente as referidas instituições com o valor de 1 euro por cada tonelada de resíduos de embalagem enviada para reciclagem, relativos ao ano de 2016. O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, fará a entrega dos cheques.