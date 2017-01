Gala de Ópera 2017

O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro e o Conservatório – Escola Profissional das Artes – Eng.º Luíz Peter Clode, promovem a realização de uma Gala de Ópera de Solidariedade da “Orquestra Académica e Classe de Canto”. O evento terá lugar no dia 13 de Janeiro de 2017, pelas 21h:00min, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

