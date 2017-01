Prémio desafia jovens a fazer uma curta-metragem sobre Esclerose Múltipla

Já estão abertas as candidaturas à 4ª Edição do Prémio Curtas – Esclerose Múltipla, uma iniciativa dirigida a estudantes das áreas do cinema e audiovisual ou amadores com o gosto pela área cinematográfica, entre os 18 e 35 anos, que queiram fazer uma curta-metragem e documentar como é viver com Esclerose Múltipla.

O Prémio Curtas contempla a possibilidade de existir um vencedor na categoria Escolha do Júri (2.000 euros) e outro na Escolha do Público (1.500 euros), resultado da votação feita pelo público no site do Prémio Curtas, ou que o vencedor nas duas categorias seja o mesmo. Neste caso ao vencedor único será atribuído o valor dos dois prémios (3.500 euros).

O júri desta edição é composto por Mário Gabriel Bonito, representante do ICA; Cristina Campos, Diretora Geral da Novartis; Gonçalo Galvão Teles, realizador português; Teresa Tavares, atriz portuguesa; Joaquim Pinheiro, médico neurologista; e representantes das três Associações de Doentes com Esclerose Múltipla: ANEM, SPEM e TEM.

As candidaturas estão abertas até ao final do dia 28 de abril de 2017. Os vencedores serão conhecidos por altura do Dia Mundial da Esclerose Múltipla, que se assinala a 31 de Maio.