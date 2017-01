Dakar 2017: IVECO e Team PETRONAS De Rooy IVECO partiram para a grande aventura

O Team PETRONAS De Rooy IVECO está a postos para mais uma edição do mais famoso rally-raid de todo-o- terreno. A partir de hoje, 2 de Janeiro e até 14 de Janeiro, três camiões IVECO vão enfrentar as duras pistas da América do Sul.

Gerard De Rooy comanda a equipa, com o co-piloto Moi Torralardona e o mecânico Darek Rodewaldduras, a bordo de um IVECO Powerstar. Ton van Genuten, o co-piloto Anton van Limpt e o mecânico Bernard der Kinderen dividem os comandos de um IVECO Trakker, após o excelente 5º lugar obtido no Dakar de 2016 com o camião de apoio, que este ano está entregue à dupla Wuf van Ginkel/Bert van Donkelaar.

A nova edição do mais famoso rally-raid do mundo, o Dakar, arranca agora na América do Sul e, mais uma vez, a IVECO enfrenta a prova com o Team PETRONAS De Rooy IVECO, utilizando três camiões IVECO – um Powerstar e dois Trakker – a que se juntam seis Trakker de apoio à equipa.

O percurso da edição de 2017 do Dakar afigura-se particularmente duro: 12 etapas ao longo de uns exigentes 8.000 quilómetros, dos quais 3.000 km em Sectores Selectivos. Nesta sua 39ª edição, o Dakar atravessa o Paraguai pela primeira vez, sendo o 29º país a fazer parte da história da prova e o 5º na América do Sul, onde os concorrentes vão enfrentar, nesta altura do ano, níveis de humidade até aos 100%. Durante uma semana os concorrentes vão atravessar territórios montanhosos, com troços situados 5.000 metros acima do nível do mar. A parte disputada na Bolívia será mais longa do que a do ano passado e as etapas nocturnas serão cumpridas com temperaturas abaixo de zero, algo de que os pilotos vão sentir saudades nas etapas na Argentina, onde os esperam temperaturas superiores a 50 ºC. A Argentina tem sido o país anfitrião da prova e, este ano, será também o palco da grande final.